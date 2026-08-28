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        Kırşehir'de jandarmada rütbe terfi töreni düzenlendi

        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı personeli için terfi töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 16:33 Güncelleme:
        Kırşehir'de jandarmada rütbe terfi töreni düzenlendi

        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı personeli için terfi töreni düzenlendi.

        İl Jandarma Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, devletin bekası, milletin bölünmez bütünlüğü ve kamu düzeninin tesisi yolunda sadakatle hizmet veren jandarma teşkilatının, asırlık birikimi ve yüksek görev bilinciyle milli vicdanın en güvenilir kalelerinden birisi olduğunu belirtti.

        Bu köklü gelenek içerisinde liyakat, disiplin ve üstün hizmet anlayışlarıyla bir üst rütbeye terfi eden 21 personele görevlerinde başarılar dileyen Demiryürek, sorumluluğun ve millet adına üstlenilen ağır görevin yanı sıra her bir yeni rütbenin, devletin duyduğu güvenin açık bir nişanesi olarak görüldüğünü kaydetti.

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        Jandarma mensuplarına rütbelerinin takdim edildiği törene, terfi eden personelin yakınları da katıldı.

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