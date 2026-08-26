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        Kırşehir'de tartıştığı babasını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

        Kırşehir'in Kaman ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 15:49 Güncelleme:
        Kırşehir'de tartıştığı babasını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

        Kırşehir'in Kaman ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Cuma Mahallesi'nde tartıştığı babası Nihat A'yı 21 Ağustos'ta bıçakla öldüren Y.E.A'nın İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından Kaman Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Cuma Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Y.E.A. (24) ile babası Nihat A. arasında 21 Ağustos'ta evlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Y.E.A'nın bıçakladığı babası hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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