Kırşehir'de tartıştığı babasını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Cuma Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Y.E.A. (24) ile babası Nihat A. arasında 21 Ağustos'ta evlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Y.E.A'nın bıçakladığı babası hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.