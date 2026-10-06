Kırşehir'de mide ve bağırsaklarında 1 kilo 157 gram uyuşturucu bulunan 3 zanlı tutuklandı
Kırşehir'de mide ve bağırsaklarında 1 kilo 157 gram uyuşturucu ele geçirilen 3 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
Kırşehir'de mide ve bağırsaklarında 1 kilo 157 gram uyuşturucu ele geçirilen 3 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 yabancı uyruklunun uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.
Röntgen ve tomografi çekimleri yapılan şüphelilerin, sindirim sisteminde yabancı cisimler bulunduğu belirlendi.
Zanlıların tıbbi iç beden muayenesinde belirlenen kapsüllerin doğal yollarla vücutlarından çıkarılması sonucunda, 137 kapsül içinde 1 kilo 157 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu P.A, N.R. ve M.A.N. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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