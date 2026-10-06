Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'de mide ve bağırsaklarında 1 kilo 157 gram uyuşturucu bulunan 3 zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de mide ve bağırsaklarında 1 kilo 157 gram uyuşturucu bulunan 3 zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de mide ve bağırsaklarında 1 kilo 157 gram uyuşturucu ele geçirilen 3 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 13:56 Güncelleme:
        Kırşehir'de mide ve bağırsaklarında 1 kilo 157 gram uyuşturucu bulunan 3 zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de mide ve bağırsaklarında 1 kilo 157 gram uyuşturucu ele geçirilen 3 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 yabancı uyruklunun uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

        Röntgen ve tomografi çekimleri yapılan şüphelilerin, sindirim sisteminde yabancı cisimler bulunduğu belirlendi.

        Zanlıların tıbbi iç beden muayenesinde belirlenen kapsüllerin doğal yollarla vücutlarından çıkarılması sonucunda, 137 kapsül içinde 1 kilo 157 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        REKLAM

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu P.A, N.R. ve M.A.N. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Rekorlarla veda ediyor!
        Rekorlarla veda ediyor!
        Akrabası yol kavgasında hayattan kopardı
        Akrabası yol kavgasında hayattan kopardı
        Yoğurt ve ayranda "ekşi maya" ve "kara maya" ifadelerine yasak geliyor
        Yoğurt ve ayranda "ekşi maya" ve "kara maya" ifadelerine yasak geliyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Şofbene dokundu... Öldüren temas
        Şofbene dokundu... Öldüren temas
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        Cenaze töreni belli oldu
        Cenaze töreni belli oldu
        İşte Osimhen'in dönüş tarihi!
        İşte Osimhen'in dönüş tarihi!
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        38 yıl sonra ilki yaşadık

        Benzer Haberler

        BİR NEFES BİN ZEHİR - Sağlıklı Hayat Merkezi sayesinde sigara bağımlılığınd...
        BİR NEFES BİN ZEHİR - Sağlıklı Hayat Merkezi sayesinde sigara bağımlılığınd...
        Kırşehir'de ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 zanlı yakalandı
        Kırşehir'de ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 zanlı yakalandı
        Kırşehir'de gümrük kaçağı 11 bin 464 ürün ile çay, tütün ve sigara ele geçi...
        Kırşehir'de gümrük kaçağı 11 bin 464 ürün ile çay, tütün ve sigara ele geçi...
        Kırşehir'de şasi numarası değiştirilmiş tır ele geçirildi
        Kırşehir'de şasi numarası değiştirilmiş tır ele geçirildi
        Kırşehir'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Kırşehir'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı