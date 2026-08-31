Kırşehir'de "pazar şemsiyesi" ilanı üzerinden dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, sosyal medya platformu üzerinden gördüğü pazar şemsiyesi ilanındaki telefon numarasıyla iletişime geçen T.K, ürünü satın almak için şüphelilere farklı zamanlarda 4 parça halinde toplam 100 bin lira gönderdi.

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