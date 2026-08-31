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        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'de "pazar şemsiyesi" ilanı üzerinden dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de "pazar şemsiyesi" ilanı üzerinden dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de "pazar şemsiyesi" satma vaadiyle bir kişiyi dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 14:07 Güncelleme:
        Kırşehir'de "pazar şemsiyesi" ilanı üzerinden dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de "pazar şemsiyesi" satma vaadiyle bir kişiyi dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, sosyal medya platformu üzerinden gördüğü pazar şemsiyesi ilanındaki telefon numarasıyla iletişime geçen T.K, ürünü satın almak için şüphelilere farklı zamanlarda 4 parça halinde toplam 100 bin lira gönderdi.

        Ürün gelmeyince dolandırıldığını anlayan T.K, şikayette bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şikayet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, tespit ettikleri şüpheliler M.C.K. ve C.Ç'nin başka suçlardan cezaevinde bulunduklarını belirledi.

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        Zanlılar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden alınan ifadelerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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