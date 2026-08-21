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        Kırşehir'de tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Kırşehir'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Kırşehir'de tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Kırşehir'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, vatandaşları baskı, cebir ve tehdit yoluyla mağdur ederek haksız kazanç sağladıkları, korku ve panik oluşturarak "tefecilik" suçunu işledikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.

        Soruşturma kapsamında MASAK verileri üzerinden yapılan mali analizlerde, zanlılar ve mağdurlar arasında yaklaşık 712 milyon liralık şüpheli para hareketi tespit edildi.

        Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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        Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 110 bin lira, 1 alacak verecek defteri, 3 cep telefonu ve 28 boş senet ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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