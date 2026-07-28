Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kırşehir'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 22:40 Güncelleme:
        Kırşehir'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Mehmet Baysak yönetimindeki 71 DH 323 plakalı otomobil, Kırşehir-Çiçekdağı kara yolu Alimpınar köyü yakınlarında H.K. idaresindeki buğday yüklü 40 ABE 675 plakalı traktörle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan ve şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan H.Ö. yaralandı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan Baysak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı H.Ö. ise Yerköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Baysak'ın cenazesi otopsi için Çiçekdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran: Ukrayna verilen zararları tazmin etmeli
        İran: Ukrayna verilen zararları tazmin etmeli
        Trump, Netanyahu ve Zelenskiy ile görüştü
        Trump, Netanyahu ve Zelenskiy ile görüştü
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        2 yaşındaki Kadir Tohum'un cansız bedeni havuzda bulundu
        2 yaşındaki Kadir Tohum'un cansız bedeni havuzda bulundu
        Trump: İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız
        Trump: İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız
        İran neden müzakereye dönüş için acele etmiyor?
        İran neden müzakereye dönüş için acele etmiyor?
        Bu yıl çocuğu okula başlayacaklar dikkat! Veliler de gidecek
        Bu yıl çocuğu okula başlayacaklar dikkat! Veliler de gidecek
        Kartal'dan Asensio iddialarına cevap!
        Kartal'dan Asensio iddialarına cevap!
        Diyarbakır'da bunaltan sıcaklar! Adeta hayat durdu!
        Diyarbakır'da bunaltan sıcaklar! Adeta hayat durdu!
        Teyzesini öldürmeden önce cinayeti yapay zekaya sormuş!
        Teyzesini öldürmeden önce cinayeti yapay zekaya sormuş!
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Aile tatili
        Aile tatili
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        "İsme henüz karar vermedik"
        "İsme henüz karar vermedik"
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Tapuyu istemediği kaldı!

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de 460 paket doldurulmuş makaron ele geçirildi
        Kırşehir'de 460 paket doldurulmuş makaron ele geçirildi
        KAEÜ Rektörü Karahocagil, rehberlik öğretmenleriyle buluştu
        KAEÜ Rektörü Karahocagil, rehberlik öğretmenleriyle buluştu
        Kırşehir FK amigosundan takım için dua: "Yediğimiz goller ofsayt olsun"
        Kırşehir FK amigosundan takım için dua: "Yediğimiz goller ofsayt olsun"
        Polis uygulamalarında silah ve uyuşturucu ele geçirildi
        Polis uygulamalarında silah ve uyuşturucu ele geçirildi
        Kırşehir'de ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı yakalan...
        Kırşehir'de ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı yakalan...
        Sahte plakalı ve belgesiz kullanılan motosiklet trafikten men edildi
        Sahte plakalı ve belgesiz kullanılan motosiklet trafikten men edildi