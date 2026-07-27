Kırşehir'de ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı yakalandı

Kırşehir'de düzenlenen ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.





İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran ve uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda, kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 146 tabanca fişeği, 75 av tüfeği fişeği, 2 av bıçağı ile 145 sentetik uyuşturucu hapı, 64,25 sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanımına yarayan materyaller ele geçirildi.



Gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'sine adli, ikisine ise idari işlem yapıldı.



















