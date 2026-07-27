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        Kırşehir'de ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı yakalandı

        Kırşehir'de düzenlenen ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 16:47 Güncelleme:
        Kırşehir'de ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı yakalandı

        Kırşehir'de düzenlenen ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran ve uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 146 tabanca fişeği, 75 av tüfeği fişeği, 2 av bıçağı ile 145 sentetik uyuşturucu hapı, 64,25 sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanımına yarayan materyaller ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'sine adli, ikisine ise idari işlem yapıldı.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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