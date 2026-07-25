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        Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine yeni ekipmanları hizmete aldı

        Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanenin ameliyathanelerinde kullanılmak üzere modern cerrahi el aletleri ekipmanları hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine yeni ekipmanları hizmete aldı

        Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanenin ameliyathanelerinde kullanılmak üzere modern cerrahi el aletleri ekipmanları hizmete alındı.


        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, kulak burun boğaz, üroloji, beyin cerrahi ve genel cerrahi branşlarında kullanılacak yeni nesil cerrahi setler ve el aletleri hastanenin envanterine dahil edildi.

        Yeni ekipmanlarla teknik donanım güçlendirilirken, cerrahi operasyonların daha etkin, güvenli ve verimli bir şekilde gerçekleştirilirken, hastalara sunulan sağlık hizmetinin niteliğinin yükseltilmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması amaçlanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zeynel Abidin Erbesler, sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmaya yönelik adımların aralıksız sürdüğünü belirtti.

        Erbesler, "Hastanemizin ameliyathanelerinde kullanılmak üzere yaklaşık 10 milyon lira değerinde modern cerrahi el aletlerini envanterimize kazandırdık. Bu adımla branşlarımızın teknik altyapısını daha da güçlendirmiş olduk. Amacımız, hekimlerimizin en güncel teknolojik imkanlarla görev yapmasını sağlarken vatandaşlarımıza da daha güvenli, daha kaliteli ve daha etkin sağlık hizmeti sunmaktır. Sağlıkta hizmet kalitemizi yükseltecek çalışmalarımız bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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