Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
Kırşehir'de durdurulan araçta uyuşturucu madde yakalandı, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kırşehir'de durdurulan araçta uyuşturucu madde yakalandı, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda durdurulan bir otomobilde 23,66 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi.
Araçtaki H.C, E.B. ve A.B, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.C. ve E.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.B ise serbest bırakıldı.
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