Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Kırşehir'de durdurulan araçta uyuşturucu madde yakalandı, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda durdurulan bir otomobilde ⁠23,66 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi.



Araçtaki H.C, E.B. ve A.B, gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.C. ve E.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.B ise serbest bırakıldı.

