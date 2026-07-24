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        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Kırşehir'de durdurulan araçta uyuşturucu madde yakalandı, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 16:09 Güncelleme:
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Kırşehir'de durdurulan araçta uyuşturucu madde yakalandı, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda durdurulan bir otomobilde ⁠23,66 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi.

        Araçtaki H.C, E.B. ve A.B, gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.C. ve E.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.B ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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