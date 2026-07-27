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        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'de "sahte plaka" ve "abartı egzoz" kullanan ehliyetsiz sürücüye 196 bin lira ceza

        Kırşehir'de "sahte plaka" ve "abartı egzoz" kullanan ehliyetsiz sürücüye 196 bin lira ceza

        Kırşehir'de motosikletinde "sahte plaka" ve "abartı egzoz" kullanan ehliyetsiz sürücüye 196 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Kırşehir'de "sahte plaka" ve "abartı egzoz" kullanan ehliyetsiz sürücüye 196 bin lira ceza

        Kırşehir'de motosikletinde "sahte plaka" ve "abartı egzoz" kullanan ehliyetsiz sürücüye 196 bin lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince kent merkezinde motosikletlere yönelik denetim yapıldı.

        Denetimlerde, motosikletinde "sahte plaka" ve "abartı egzoz" kullandığı belirlenen ehliyetsiz sürücüye toplam 196 bin lira ceza kesildi.

        Öte yandan motosiklet, 30 gün trafikten men edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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