Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kırşehir'de bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda durdurulan bir otomobilde, ⁠162,72 gram uyuşturucu hammaddesi ve 86 sentetik ecza hapı ele geçirildi.



Araçtaki E.D. ve O.M, gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



















