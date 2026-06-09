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        Kırşehir'de "Vakti Kuşanmak Özgün Örnekler Sergisi" açıldı

        Kırşehir'de "Vakti Kuşanmak Özgün Örnekler Sergisi"nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 14:59 Güncelleme:
        Kırşehir'de "Vakti Kuşanmak Özgün Örnekler Sergisi" açıldı

        Kırşehir'de "Vakti Kuşanmak Özgün Örnekler Sergisi"nin açılışı yapıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, Ahi Evran Külliyesi Sanat Galerisi Sergi Salonu'nda düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, Bakanlığın hazırladığı proje kapsamında, öğrencilerin kendi duygu ve düşünce dünyalarından eserlerin yansıtıldığını söyledi.

        Kentteki ortaokul ve liselerin katıldığı sergide, öğrencilerin yıl boyunca öğretmenlerinin rehberliğinde yapmış oldukları eserleri ilgiyle incelediklerini ifade eden Gülşen, serginin, iman, ibadet ve ahlak konularında öğrencilere rehberlik etmeyi, zaman bilinci, sorumluluk duygusu, değerler eğitimi konularında farkındalıklarını artırmayı amaçladığını belirtti.


        Konuşmanın ardından serginin açılışı yapıldı.

        Sergideki 50'ye yakın eserde, öğrencilerin akademik, kültürel ve manevi gelişimlerini yansıtan çalışmalar yer aldı.


        Katılımcılar, resim, hat, yağlı boya, ebru sanatı ile hazırlanan eserleri inceledi, emek veren öğrencilere teşekkür etti.




        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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