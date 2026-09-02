Kırşehir'de yangın çıkarıp itfaiyenin müdahalesini izleyen şüpheli gözaltına alındı

Bölgede ve şüphelinin kullandığı güzergahlardaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının Z.D. olduğunu belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir sosyal medya platformunda "Ateş yaktı, yangının başında dolaştı, itfaiyeyi izledi, sonra fotoğraflarını çekip taksiyle gitti" başlıklı paylaşım üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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