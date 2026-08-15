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        Kırşehir'deki ormanlık alanlar yangınlara karşı dronla denetleniyor

        Kırşehir'deki Kervansaray ve Aşıkpaşa ormanları başta olmak üzere kentteki ağaçlık alanlar, yangınlara karşı dronla denetleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 15:14 Güncelleme:
        Kırşehir'deki ormanlık alanlar yangınlara karşı dronla denetleniyor

        Kırşehir'deki Kervansaray ve Aşıkpaşa ormanları başta olmak üzere kentteki ağaçlık alanlar, yangınlara karşı dronla denetleniyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artan yangınlara karşı ormanlık alanlarda uygulamalarını ve denetimlerini sürdürüyor.

        Vatandaşları uyaran ekipler, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınılması ve şüpheli durumların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istiyor.

        Ağaçlık alanlarda piknik yapan vatandaşları tespit eden ekipler, yaktıkları ateşin söndürülmesi için de hızlıca müdahale ediyor.

        Dronla yapılan denetimlerin yaz sonuna kadar süreceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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