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        Vakit geçirmek için başladığı boksta üst üste 6 kez Türkiye şampiyonu oldu

        SERKAN GÜNER - Kırşehirli milli sporcu Ecrin Alp, 7 yaşında arkadaşlarıyla vakit geçirmek için başladığı boksta üst üste 6 kez Türkiye şampiyonluğu sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 11:44 Güncelleme:
        Vakit geçirmek için başladığı boksta üst üste 6 kez Türkiye şampiyonu oldu

        SERKAN GÜNER - Kırşehirli milli sporcu Ecrin Alp, 7 yaşında arkadaşlarıyla vakit geçirmek için başladığı boksta üst üste 6 kez Türkiye şampiyonluğu sevinci yaşadı.


        Kırşehir Sıddık Demir Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Ecrin, Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu olarak kendisini boksa başlatan antrenörü Mehmet Dalbudak'la çalışmalarını Kırşehir'de sürdürüyor.

        Milli sporcu Ecrin Alp, AA muhabirine, farklı kategorilerde 6 kez Türkiye şampiyonluğu kazandığını, yenilgisiz olarak devam ettiğini söyledi.

        Son 3 yıldır da Türkiye'de "en teknik kadın boksör" seçildiğini anlatan Ecrin, 2024'te Bosna Hersek, 2025'te ise Almanya'da düzenlenen Avrupa boks şampiyonalarında üçüncü olduğunu belirtti.

        Ecrin, müsabakalarda heyecanlanmasına rağmen birçok sporcu arasında ülkesini ve şehrini en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını, katıldığı organizasyonlardan önemli başarılarla döndüğünü dile getirdi.

        Kendisini geliştirdiğini ve önemli dereceler aldığını ifade eden Ecrin Alp, disiplinli ve teknik çalışmalarla başarılarını devam ettirdiğini anlattı.





        - "Son iki yıldır da Avrupa üçüncüsüyüm"

        Ecrin Alp, 2022'den beri çeşitli dereceler alıp Avrupa'da ülkesini temsil ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Arkadaşlarımla vakit geçirip oyun oynamak için boksa başlamıştım. İlk katıldığım şampiyonada Türkiye şampiyonluğu yaşadım. Üst üste 6 kez Türkiye şampiyonu oldum. Son iki yıldır da Avrupa üçüncüsüyüm. Avrupa şampiyonu olmayı, dünya şampiyonasına gidip ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyorum."

        İnternette veya sosyal medyada zaman geçirmek yerine kendisinin boks yaptığına dikkati çeken milli sporcu, "Spor yaparak kendinizi fiziksel, bedensel, ruhsal anlamda geliştirip şehrinizi ve ülkenizi en iyi şekilde temsil edebilirsiniz." dedi.





        - "Avrupa ve dünya şampiyonu da olacaktır"


        Antrenör Mehmet Dalbudak ise ziyaret ettiği okullarda boksu anlattığını belirterek, gençlerin daha küçük yaşlardan itibaren kendilerini geliştirip başarılı olabileceklerini söyledi.

        Ecrin'in disiplinli ve çalışkan bir sporcu olduğunu dile getiren Dalbudak, "Altı yıldır Türkiye şampiyonu. Üç yıldır da Türkiye'nin en teknik kadın boksörü seçiliyor. Orada bir teknik kurulumuz var, bütün sporcuları izliyor. Üç kupamız var. En centilmen, en teknik ve en dövüşken boksör kupası. Ecrin, Türkiye'de 3 kez en teknik kadın boksör seçildi." diye konuştu.


        Dalbudak, Ecrin'in 2 kez de Avrupa üçüncüsü olduğunu belirterek, "Umutla baktığımız sporcumuz. İnşallah gelecekte Avrupa ve dünya şampiyonu da olacaktır. Olma kapasitesi var, bunun için çalışıyoruz. Ecrin'in diğer sporculara göre teknik kapasitesi farklı ve daha yüksek. Teknik çalışmaları antrenmanlarda çok fazla uyguluyor. Biz de bu yeteneği gördüğümüz için Ecrin'i daha çok dövüşçü olarak değil, teknik kapasiteye dayalı çalışmalarla yetiştirdik ve başarılı oldu." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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