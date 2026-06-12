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        Kırşehir'de LGS hazırlıkları tamamlandı

        Kırşehir'de, yarın gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için hazırlıklar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 16:51 Güncelleme:
        Kırşehir'de LGS hazırlıkları tamamlandı

        Kırşehir'de, yarın gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için hazırlıklar tamamlandı.


        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, sınav için gerekli tedbirler alındı.

        Kent merkezinde 8 okulda 1961 öğrenci, ilçelerde ise 7 okulda 598 öğrenci sınava katılacak.


        İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen de kent merkezinde sınav yapılacak okullarda incelemede bulundu.

        Öğrencilerin okullara ve sınav salonlarına giriş çıkışlarında herhangi bir sorun yaşanmaması için tedbirlerin alındığını belirten Gülşen, sınavların sessiz, güvenli ve uygun bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için gerekli hazırlığın da yapıldığını kaydetti.


        Öğrencilere sınavda başarı dileyen Gülşen, tüm öğrencilerin emeklerinin karşılığını alarak hedeflerine ulaşmasını temenni etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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