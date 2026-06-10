Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'de ceza infaz personelinden oluşan koro konser verdi

        Kırşehir'de ceza infaz personelinden oluşan koro konser verdi

        Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu personelinden oluşan "Adaletten Nağmeler" korosu konser verdi. 

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 22:51 Güncelleme:
        Kırşehir'de ceza infaz personelinden oluşan koro konser verdi

        Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu personelinden oluşan "Adaletten Nağmeler" korosu konser verdi. 

        Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde "Ceza İnfaz Personeli Günü" etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi. 

        Etkinlikte şef Ulaş Yaldız yönetiminde 29 korist ve 5 saz sanatçısı sahne alırken, programda "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen Neşet Ertaş ve Orta Anadolu yöresinden 10 türkü ile Azerbaycan ve Kerkük bölgelerinden 3 eser seslendirildi.

        Koro üyeleri, toplu ve solo performanslarla türküleri icra ederek, dinleyicilerle buluşturdu. Ceza infaz personelinden oluşan "Sayeban" halk oyunları ekibi de sahne aldı.

        Programda TRT sanatçıları Uğur Önür, Umut Sülünoğlu da farklı yörelerden türküleri sanatseverler için seslendirdi.

        Programda konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, "Ceza İnfaz Personeli Günü" etkinlikleri kapsamında bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Ceza infaz personelinin, adalet hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu, yüksek sorumluluk, güçlü irade ve büyük bir özveriyle görev yaptığını aktaran Demiryürek, "İnsan odaklı yürüttüğünüz, çoğu zaman mesai kavramının ötesinde fedakarlık göstererek yaptığınız çalışmalar takdire şayandır. Gece gündüz sürdürülen bu hizmetler, devletimizin gücünü, milletimizin huzurunu, kamu düzeninin devamını teminat altına almaktadır." diye konuştu.

        Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener de ceza infaz kurumları personelinin yoğun çalışma temposuna rağmen aylardır düzenli provalarla konsere hazırlandığını belirtti. 



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakanlıktan BYD'ye dair açıklama
        Bakanlıktan BYD'ye dair açıklama
        ABD Başkanı: İran'a saldıracağız
        ABD Başkanı: İran'a saldıracağız
        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi
        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi
        "Katliamcı şebekeye kimse inanmıyor"
        "Katliamcı şebekeye kimse inanmıyor"
        "Hayati altyapıları hedef alma tehdidi çaresizliğin göstergesidir"
        "Hayati altyapıları hedef alma tehdidi çaresizliğin göstergesidir"
        Galatasaray'a Fransız dinamo!
        Galatasaray'a Fransız dinamo!
        En düşük emekli maaşına zam geliyor: 23 bin 880 TL olması bekleniyor
        En düşük emekli maaşına zam geliyor: 23 bin 880 TL olması bekleniyor
        "Hedefim kupayı getirmek"
        "Hedefim kupayı getirmek"
        Netanyahu'nun sözlerine tepki yağdı
        Netanyahu'nun sözlerine tepki yağdı
        Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar! Katili kargocu kılığında geldi!
        Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar! Katili kargocu kılığında geldi!
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Özcan hakkında nitelikli saldırı soruşturması
        Özcan hakkında nitelikli saldırı soruşturması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mazbatayı aldı!
        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mazbatayı aldı!
        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu
        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de 20 litre etil alkol ele geçirildi
        Kırşehir'de 20 litre etil alkol ele geçirildi
        Kırşehir'de 24 bin 400 dolu makaron ele geçirildi
        Kırşehir'de 24 bin 400 dolu makaron ele geçirildi
        İddiayla başladığı bilek güreşinde üst üste 2 kez Türkiye şampiyonu oldu
        İddiayla başladığı bilek güreşinde üst üste 2 kez Türkiye şampiyonu oldu
        Kırşehir'de "Vakti Kuşanmak Özgün Örnekler Sergisi" açıldı
        Kırşehir'de "Vakti Kuşanmak Özgün Örnekler Sergisi" açıldı
        Ahilik Kültürü ve İletişim Enstitüsü Derneği kuruldu Kırşehir'de kadın örgü...
        Ahilik Kültürü ve İletişim Enstitüsü Derneği kuruldu Kırşehir'de kadın örgü...
        Çocuklarına bu isimleri verenlere 4 çeyrek altın
        Çocuklarına bu isimleri verenlere 4 çeyrek altın