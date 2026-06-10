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        Kırşehir'de 24 bin 400 dolu makaron ele geçirildi

        Kırşehir'de 24 bin 400 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 14:08 Güncelleme:
        Kırşehir'de 24 bin 400 dolu makaron ele geçirildi

        Kırşehir'de 24 bin 400 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

        Kent merkezinde 1 iş yerinde yapılan aramada, 122 kutu içerisinde toplam 24 bin 400 dolu makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.K. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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