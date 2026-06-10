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        Kırşehir'de 20 litre etil alkol ele geçirildi

        Kırşehir'de bir araçta 20 litre etil alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 15:20 Güncelleme:
        Kırşehir'de 20 litre etil alkol ele geçirildi

        Kırşehir'de bir araçta 20 litre etil alkol ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkol üreten ve satışını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, kent merkezinde durdurdukları bir hafif ticari araçta yaptıkları aramada, 20 litre etil alkol ele geçirdi.

        Olayla ilgili E.G. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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