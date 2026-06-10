Kırşehir'de 20 litre etil alkol ele geçirildi
Kırşehir'de bir araçta 20 litre etil alkol ele geçirildi.
Giriş: 10.06.2026 - 15:20 Güncelleme:
Kırşehir'de bir araçta 20 litre etil alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkol üreten ve satışını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, kent merkezinde durdurdukları bir hafif ticari araçta yaptıkları aramada, 20 litre etil alkol ele geçirdi.
Olayla ilgili E.G. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
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