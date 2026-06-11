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        Kırşehir'de 35 internet sitesine erişim engeli getirildi

        Kırşehir'de yasa dışı bahis reklamı yapan 35 internet sitesine erişim engeli getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Kırşehir'de 35 internet sitesine erişim engeli getirildi

        Kırşehir'de yasa dışı bahis reklamı yapan 35 internet sitesine erişim engeli getirildi.


        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlara karşı sanal devriye çalışmasına devam ediyor.

        Bu kapsamda yasa dışı bahis reklamı yaptığı tespit edilen 35 internet sitesi hakkında işlem başlatıldı.

        Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi.

        Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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