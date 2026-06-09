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        Akşehir'de kaçak içki operasyonu yapıldı

        Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte ve kaçak alkollü içki üretimi ile satışının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 14:17 Güncelleme:
        Akşehir'de kaçak içki operasyonu yapıldı

        Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte ve kaçak alkollü içki üretimi ile satışının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.


        Ekipler tarafından el yapımı sahte içki ve yasa dışı alkollü içki imalatında kullanılan çeşitli ürünlerin ticaretinin engellenmesi ve devletin vergi kaybının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, şüpheli N.D'nin evinde ve aracında arama yapıldı.


        Yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış pet şişeler ve bidonlar içinde sahte el yapımı alkollü içkiler ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, şüpheli N.D. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.


        Mahkeme çıkarılan şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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