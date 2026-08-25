Akşehirli usta öğretici kitre bebeklerle Nasrettin Hoca fıkralarını geleceğe taşıyor

ABDULLAH DOĞAN - Konya'da yaşayan Nazike Kaban Gündüz, kitre (suyla karıştırıldığında kıvam alan, kuruduğunda sertleşen bitkisel zamk) bebek sanatıyla dünyaca ünlü mizah ustası Nasrettin Hoca'nın fıkralarını ve geleneksel kıyafetlerini gelecek kuşaklara aktarıyor.

Akşehir'de yaşayan 60 yaşındaki Nazike Gündüz, unutulmaya yüz tutan el sanatlarının yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan değerlendirmeler sonucu "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" olarak kabul edilen ve kitre bebek dalında çalışmalar yapan Gündüz, aynı zamanda Akşehir Halk Eğitimi Merkezi'nde kursiyerlere eğitim veriyor.

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Nasrettin Hoca'nın fıkralarını kitre bebeklerle canlandıran Gündüz, aynı zamanda Akşehir'in geçmişte kullanılan yöresel kıyafetlerini de eserlerinde yaşatıyor.

Gündüz'ün eserleri arasında Nasrettin Hoca'nın "Ye Kürküm Ye", "Göle Maya Çalıyor", "Parayı Veren Düdüğü Çalar" ve "Kuyu" fıkralarının yanı sıra Akşehir'in geleneksel yaşamını yansıtan çeşitli kompozisyonlar bulunuyor.

"Ye Kürküm Ye" fıkrasını kitre bebeklerle canlandıran Gündüz, Nasrettin Hoca'nın düğünde gördüğü ilgisizliğin ardından kürkünü giyerek gittiği bir sonraki davette sofraya oturtulmasını ve yemeği kürküne yedirmesini tasvir ediyor.

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- Kitre bebeğin yapımı günler sürüyor

Gündüz, AA muhabirine, geleneksel Türk el sanatlarından kitre bebeğin insan figürünün tel, pamuk ve kitre kullanılarak şekillendirilmesiyle yapıldığını söyledi.

Kitre bebeklerin geleneksel kıyafetleri, günlük yaşamı, tarihi kişileri veya bir hikayeyi kompozisyon halinde anlatmak amacıyla hazırlandığını aktaran Gündüz, bu sanatın Türkiye'de az sayıda kişi tarafından sürdürüldüğünü dile getirdi.

Gündüz, bebeklerin her detayını titizlikle yaptığını ifade ederek, Nasrettin Hoca'nın eşeğe ters bindiği bir kompozisyonun yaklaşık 10 günde tamamlandığını belirtti.

Bugüne kadar 500'ün üzerinde kitre bebek ve kompozisyon hazırladığını anlatan Gündüz, "Hem Nasrettin Hoca fıkralarını anlatıyorum hem de Akşehir'in yöresel kıyafetini tanıtıyorum. Gençlerimizin de görüp öğrenebilmesi ve bu değerlerin unutulmaması için yaşatmaya devam ediyoruz. Sergilerde, festivallerde yaparak gösteriyoruz, çok da beğeniyorlar. Bu sene kitre bebek kursu açtım. Bayağı bir talep oldu. Artık Akşehir'de de yaptırmaya başladık." diye konuştu.

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- Özbekistan'da dünya birincisi oldu

Gündüz, Özbekistan'da düzenlenen uluslararası El Sanatları ve Nakış Festivali'nde "En İyi Yaratıcı Ürün Nakışçısı" kategorisinde Türkiye'yi temsil ederek dünya birinciliği elde ettiğini sözlerine ekledi.