Beyşehir Devlet Hastanesi'nde çocuk hastalara anlamlı hediye
Beyşehir Devlet Hastanesi palyatif bakım servisinde tedavi gören hasta ve hasta yakınları, çocuk servisinde yatarak tedavi gören minik hastalar için rengarenk bileklikler hazırladı.
Beyşehir Devlet Hastanesi palyatif bakım servisinde tedavi gören hasta ve hasta yakınları, çocuk servisinde yatarak tedavi gören minik hastalar için rengarenk bileklikler hazırladı.
Hastanenin veri giriş personeli Nihal Şahin, Palyatif Bakım Merkezi Sorumlu Hemşiresi Halil Küçükercan, Psikolog Aslıhan Kacar ve Uzman Ergoterapist Emine Nur Çorum'un katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte tedavi gören hasta ve refakatçileri bileklik yaptı.
Hasta ve yakınlarının el emeğiyle hazırladığı bileklikler, çocuk servisinde yatarak tedavi gören çocuklara ulaştırılmak üzere hazır hale getirildi.
Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Kutay Güven de çalışmanın sağlık hizmetlerinin insan odaklı yönünü ortaya koyduğunu belirtti.
Güven, "Bu güzel dayanışma örneğine katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarımıza, hasta ve hasta yakınlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Her birinin emeği ve iyi niyeti bizim için çok kıymetli. Bu dayanışmanın çocuklarımızın yüzünde oluşturduğu tebessümün şifaya dönüşmesini diliyorum." dedi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.