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        Beyşehir Devlet Hastanesi'nde çocuk hastalara anlamlı hediye

        Beyşehir Devlet Hastanesi palyatif bakım servisinde tedavi gören hasta ve hasta yakınları, çocuk servisinde yatarak tedavi gören minik hastalar için rengarenk bileklikler hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 12:48 Güncelleme:
        Beyşehir Devlet Hastanesi'nde çocuk hastalara anlamlı hediye

        Beyşehir Devlet Hastanesi palyatif bakım servisinde tedavi gören hasta ve hasta yakınları, çocuk servisinde yatarak tedavi gören minik hastalar için rengarenk bileklikler hazırladı.

        Hastanenin veri giriş personeli Nihal Şahin, Palyatif Bakım Merkezi Sorumlu Hemşiresi Halil Küçükercan, Psikolog Aslıhan Kacar ve Uzman Ergoterapist Emine Nur Çorum'un katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte tedavi gören hasta ve refakatçileri bileklik yaptı.

        Hasta ve yakınlarının el emeğiyle hazırladığı bileklikler, çocuk servisinde yatarak tedavi gören çocuklara ulaştırılmak üzere hazır hale getirildi.

        Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Kutay Güven de çalışmanın sağlık hizmetlerinin insan odaklı yönünü ortaya koyduğunu belirtti.

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        Güven, "Bu güzel dayanışma örneğine katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarımıza, hasta ve hasta yakınlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Her birinin emeği ve iyi niyeti bizim için çok kıymetli. Bu dayanışmanın çocuklarımızın yüzünde oluşturduğu tebessümün şifaya dönüşmesini diliyorum." dedi.

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