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        Beyşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Konya'nın Beyşehir İlçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 15:24 Güncelleme:
        Beyşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Konya'nın Beyşehir İlçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulunduran, kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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