Beyşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Konya'nın Beyşehir İlçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulunduran, kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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