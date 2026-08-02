Beyşehir'deki trafik kazasında sürücü yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü ağır yaralandı. Y.P. (36) idaresindeki 06 YB 3916 plakalı hafif ticari araç, Beyşehir-Antalya kara yolunun Karadiken mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü, acil servisteki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

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