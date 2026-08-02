Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Beyşehir'deki trafik kazasında sürücü yaralandı

        Beyşehir'deki trafik kazasında sürücü yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 17:58 Güncelleme:
        Beyşehir'deki trafik kazasında sürücü yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü ağır yaralandı.

        Y.P. (36) idaresindeki 06 YB 3916 plakalı hafif ticari araç, Beyşehir-Antalya kara yolunun Karadiken mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.


        İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


        Durumu ağır olan sürücü, acil servisteki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdal Beşikçioğlu hakkında tutuklama talebi
        Erdal Beşikçioğlu hakkında tutuklama talebi
        Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında iddianame hazırlandı!
        Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında iddianame hazırlandı!
        Trabzonspor, Udinese'yi tek golle geçti!
        Trabzonspor, Udinese'yi tek golle geçti!
        Dehşet! Çarptığı motosikletteki kişilerin üzerinden geçti!
        Dehşet! Çarptığı motosikletteki kişilerin üzerinden geçti!
        Fenerbahçe'de Ismaila Sarr gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Ismaila Sarr gelişmesi!
        "Mükellefler vergi incelemesi başlamadan eksiklerini düzeltebilecek"
        "Mükellefler vergi incelemesi başlamadan eksiklerini düzeltebilecek"
        Bakan Gürlek duyurdu: Orman yangınlarıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
        Bakan Gürlek duyurdu: Orman yangınlarıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
        Barış Alper Yılmaz'a Everton kancası!
        Barış Alper Yılmaz'a Everton kancası!
        Bahçeli: "Terörsüz Türkiye, siyaset üstü bir konu olarak görülmeli"
        Bahçeli: "Terörsüz Türkiye, siyaset üstü bir konu olarak görülmeli"
        TFF'den "çipli top" kararı!
        TFF'den "çipli top" kararı!
        Bakan Çiftçi'den, yakalanan FETÖ'cü teröristle ilgili açıklama
        Bakan Çiftçi'den, yakalanan FETÖ'cü teröristle ilgili açıklama
        MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi!
        MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi!
        İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru
        İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru
        İspanya'dan yüzer bariyerli önlem
        İspanya'dan yüzer bariyerli önlem
        "Evleniyorlar"
        "Evleniyorlar"
        Akıllı telefonlarda batarya devrimi
        Akıllı telefonlarda batarya devrimi
        Sağlık çalışanlarına ömür boyu konser sözü
        Sağlık çalışanlarına ömür boyu konser sözü
        Trump çıkış kapısı arıyor
        Trump çıkış kapısı arıyor
        Mahkeme kararını verdi
        Mahkeme kararını verdi
        Alan çok binen yok
        Alan çok binen yok

        Benzer Haberler

        Kontrolden çıkan araç araziye savruldu, sürücü yaralandı
        Kontrolden çıkan araç araziye savruldu, sürücü yaralandı
        Konya'da ağaçlık alan yandı
        Konya'da ağaçlık alan yandı
        Ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu
        Ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu
        KTO Başkanı Öztürk: "Ekonomi programı özel sektörün talepleri doğrultusunda...
        KTO Başkanı Öztürk: "Ekonomi programı özel sektörün talepleri doğrultusunda...
        Konya'da drift atan sürücüye 140 bin lira idari trafik cezası uygulandı Pes...
        Konya'da drift atan sürücüye 140 bin lira idari trafik cezası uygulandı Pes...
        Kanadından yaralanan kızıl şahin, duyarlı çiftçinin dikkatiyle kurtuldu
        Kanadından yaralanan kızıl şahin, duyarlı çiftçinin dikkatiyle kurtuldu