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        Beyşehir'den kısa kısa

        Bisikletleriyle Avrupa turuna çıkan İsviçreli ve Fransız üç arkadaşın yolu Konya'nın Beyşehir ilçesinde kesişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 14:05 Güncelleme:
        Beyşehir'den kısa kısa

        Bisikletleriyle Avrupa turuna çıkan İsviçreli ve Fransız üç arkadaşın yolu Konya'nın Beyşehir ilçesinde kesişti.


        Beyşehir Bisiklet Evi'nin misafiri olan İsviçreli Marion Betshart ile Fransız bisikletçiler Yann Lieger ve Caline Delacoux, yaklaşık bir yıldır bisikletleriyle farklı ülkeleri gezdiklerini anlattı. Yolculukları boyunca birçok kültürü tanıma fırsatı bulduklarını belirten gezginler, Beyşehir'in kendilerinde ayrı bir iz bıraktığını söyledi.

        İsviçreli Marion Betshart, bir yıldır bisikletle seyahat ettiklerini belirterek, farklı ülkeleri görmenin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi. Betshart, Beyşehir'de karşılaştıkları misafirperverliğin ise unutulmaz anıları arasında yer alacağını dile getirdi.

        Fransız bisikletçi Yann Lieger de Türkiye'de ve özellikle Beyşehir'de çok sıcak karşılandıklarını belirterek, insanların yardımseverliğinin kendilerini mutlu ettiğini ve ilçeden güzel anılarla ayrılacaklarını söyledi.

        Caline Delacoux ise bisiklet yolculuklarının kendilerine yeni dostluklar kazandırdığını ifade ederek, Beyşehir'de gördükleri ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti.

        Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı ise ilçeye gelen yabancı tur bisikletçilerine konaklama ve yemek desteği sağlandığını belirtti. Büyükkafalı, bu tür ziyaretlerin Beyşehir'in ve Konya'nın uluslararası tanıtımına önemli katkı sunduğunu vurgulayarak destek veren sponsorlara teşekkür etti.

        -Beyşehir Gölü'nde yasa dışı avcılık denetlendi


        Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde su ürünleri av yasağı kapsamında yürütülen denetimler devam ediyor.

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, yasak döneminde kaçak avcılığın önüne geçebilmek amacıyla göl çevresindeki karaya çıkış noktaları ile sazlık alanlarda kapsamlı denetim yaptı.


        Denetimlerde göl içerisinde balıkçı teknesi bulunup bulunmadığı, av yasağına aykırı şekilde ağ atılıp atılmadığı kontrol edildi.

        Ekipler, göl çevresindeki denetimlerin yanı sıra ilçe merkezinde faaliyet gösteren perakende balık satış işyerleri ile ilçe genelinde faaliyet gösteren su ürünleri işleme tesislerinde de incelemelerde bulundu.

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