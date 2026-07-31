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        Bozkır'da arıcılara yangınla mücadele eğitimi verildi

        Konya'nın Bozkır ilçesinde arıcılara orman yangınlarıyla mücadele ve alınması gereken tedbirler konulu eğitim programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 16:35 Güncelleme:
        Bozkır'da arıcılara yangınla mücadele eğitimi verildi

        Konya'nın Bozkır ilçesinde arıcılara orman yangınlarıyla mücadele ve alınması gereken tedbirler konulu eğitim programı düzenlendi.


        Bozkır Orman İşletme Şefliği koordinesinde düzenlenen eğitimde, arıcılara orman yangınlarına karşı alınması önlemler, yangın öncesi ve sonrasında izlenecek adımlar ile yangınla mücadele yöntemleri hakkında bilgi verildi.

        Eğitimde, bal ormanlarının korunması ve sürdürülebilir arıcılık faaliyetlerinin güvenli bir şekilde desteklenmesi konuları da anlatıldı.

        Programın ardından eğitimi başarıyla tamamlayan 150 arıcıya protokol üyeleri tarafından sertifikaları verildi.

        Programa, Hadim Orman İşletme Müdürü Salih Demir, Bozkır Orman İşletme Şefi Rahim İbrahim Karışoğlu, Konya Arıcılar Birliği Başkanı Adem Genç, Bozkır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Fatih Turan ve arıcılar katıldı.

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