Cihanbeyli Belediyesi'nden 600 aileye gıda desteği

Cihanbeyli Belediyesi, 600 aileye gıda desteğinde bulundu.

Belediye Başkanı Fırat Kızılkaya, hem ailelerin mutfak bütçelerine katkı sağlamayı hem de ilçedeki dayanışma kültürünü güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kızılkaya, desteğin yalnızca bir yardım olmadığını belirterek, "Bizim için bu paylaşmak, dayanışmak ve birbirimize omuz vermektir. 'Cihanbeyli'mizin her evinde huzur, her sofrada bereket olsun.' diye çalışıyoruz. Çünkü bu şehir bizim, bu insanlar bizim." dedi.