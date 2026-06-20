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        Derebucak'ta kurumlararası turnuvada kupalar sahiplerini buldu

        Konya'nın Derebucak ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kurumlararası Futbol Turnuvası, oynanan final müsabakalarının ardından tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 14:56 Güncelleme:
        Derebucak'ta kurumlararası turnuvada kupalar sahiplerini buldu

        Konya'nın Derebucak ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kurumlararası Futbol Turnuvası, oynanan final müsabakalarının ardından tamamlandı.

        Dostluk, kardeşlik ve centilmenlik ruhunun ön planda olduğu turnuvada kurumlar kıyasıya mücadele etti.

        Turnuva sonunda Derebucak İlçe Emniyet Amirliği gösterdiği başarılı performansla şampiyonluğa ulaşarak kupanın sahibi oldu.

        Organizasyonda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ikinci sırada yer alırken, İlçe Jandarma Komutanlığı ise üçüncülük elde etti.

        Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Derebucak Kaymakamı Enes Arabacı, Belediye Başkanı Ahmet Kısa ve AK Parti İlçe Başkanı Durmuş Kabakcı tarafından takdim edildi.

        Turnuva boyunca sergilenen mücadele ve centilmenlik takdir toplarken, organizasyon ilçe halkı ve kurum çalışanları tarafından ilgiyle takip edildi.

        Galeri
        Galeri

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