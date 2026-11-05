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        Hüyük ve Beyşehir'deki iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:26 Güncelleme:
        Hüyük ve Beyşehir'deki iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        İlk kaza, BeyşehirHüyük kara yolunun 18. kilometresi Yelten mevkii yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.E. idaresindeki ticari taksi, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki araziye devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        İkinci kaza ise Beyşehir'in Bademli Mahallesi yolunda, Ali Akkanat Kampüsü KYK Erkek Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. M.A. yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle takla atarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü M.A. ile araçta yolcu olarak bulunan M.M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Her iki kazada yaralanan 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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