Hüyük'te lösemili çocuklar için etkinlik düzenlendi

Programa, Hüyük Kaymakamı Ozan Ramazan Budak ile Belediye Başkanı Sadık Sefer de katıldı.

Hüyük Belediyesi ve Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) işbirliğinde Belediye Parkı’nda düzenlenen etkinlikte, lösemili çocuklar ve aileleri atölye çalışmaları ve çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi.

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