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        Hüyük'te lösemili çocuklar için etkinlik düzenlendi

        Konya'nın Hüyük ilçesinde lösemili çocuklar etkinlikte bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 14:49 Güncelleme:
        Hüyük'te lösemili çocuklar için etkinlik düzenlendi

        Konya'nın Hüyük ilçesinde lösemili çocuklar etkinlikte bir araya geldi.

        Hüyük Belediyesi ve Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) işbirliğinde Belediye Parkı’nda düzenlenen etkinlikte, lösemili çocuklar ve aileleri atölye çalışmaları ve çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi.

        Etkinlikte katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Programa, Hüyük Kaymakamı Ozan Ramazan Budak ile Belediye Başkanı Sadık Sefer de katıldı.

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