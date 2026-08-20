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        Kadınhanı'ndan kısa kısa

        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde tarımsal eğitim programı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 12:27 Güncelleme:
        Kadınhanı'ndan kısa kısa

        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde tarımsal eğitim programı devam ediyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Kızılay ortaklığında yürütülen Kırsal Alanlarda Mevsimlik Tarımsal Kapasitelerin Güçlendirilmesi Projesi (INSURE) kapsamında, Söğütözü ve Atlantı mahallelerinde mantar yetiştiriciliği ve örtü altı topraksız çilek yetiştiriciliği konularında teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

        Eğitimle, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve yerel istihdama doğrudan katkı sağlanması amaçlanıyor.

        - Kadınhanı'nda bağımlılıkla mücadele eğitimi

        Kadınhanı'nda Kur'an kursları ve Gençlik Merkezi'nde eğitim alan çocuk ve gençlere yönelik bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi.

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        İlçe Müftülüğü koordinesinde düzenlenen seminerde, madde, teknoloji ve tütün gibi farklı bağımlılık türleri anlatıldı.

        Seminerde, zararlı alışkanlıkların bireysel sağlık ve toplum huzuru üzerindeki etkileri ile korunma yollarına dikkati çekildi.

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