Karatay Belediye Başkanı Kılca, emeklilerle piknikte buluştu

Karatay Belediyesi ile Karatay İlçe Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen "Mahalle Konakları Arası Kur'an-ı Kerim'İ Güzel Okuma ve Ezber Yarışması"na katılan kursiyerler için piknik organizasyonu gerçekleştirildi.





Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karatay Şehir Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, emekli konaklarının sosyal buluşma alanları olmanın ötesine geçtiğini belirterek, bu mekanların Kur'an kursları ve çeşitli eğitim faaliyetleriyle önemli bir eğitim merkezine dönüştüğünü ifade etti.



Emekli konaklarında gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim eğitimlerinin ve manevi faaliyetlerin büyük bir değer taşıdığını vurgulayan Kılca, "Emekli konaklarımızı hamdolsun eğitim yuvalarına çevirmiş olduk. Kur'an kurslarımızda çok güzel faaliyetler yürütülüyor. Bu emeklerde sizlerin yanında olan, büyük gayret gösteren hocalarımıza gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.



11 farklı kurstan 200 yarışmacının katıldığı organizasyonda kursiyerlerin, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ile ezber kategorilerinde hünerlerini sergilediğini belirten Kılca, katılımcılara ve Karatay İlçe Müftülüğüne teşekkür etti.



Yarışmanın ardından Karatay düzenlenen piknik organizasyonuna katılan kursiyerler, kendilerine sunulan imkânlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Karatay Belediyesi'ne teşekkür etti.



Karkent Emekliler Konağı kursiyerlerinden Zülfü Carık, mahalle konaklarının emekliler için önemli bir sosyal buluşma noktası olduğunu vurgulayarak, "Emekliler Konağı çok güzel bir hizmet. Bizler burada hem vakit geçiriyor hem de çeşitli faaliyetlere katılıyoruz. Düzenlenen piknik organizasyonundan da çok memnun kaldık. Bizleri burada buluşturan Karatay Belediyesine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.



