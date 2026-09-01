Konya Akademik Yayıncılık Zirvesi'nin lansmanı yapıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya Akademik Yayıncılık Zirvesi'nin lansman toplantısını gerçekleştirdi.

Zorlu, NEÜ Köyceğiz Yerleşkesi Ahmet Keleşoğlu Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, akademik yayıncılığın, bilginin üretilmesi, paylaşılması ve geniş kitlelere ulaştırılmasındaki önemine dikkati çekti.

Bilimsel yayıncılığı küresel bilim diplomasisinin en stratejik enstrümanlarından biri kabul ettiklerine işaret eden Zorlu, "Entelektüel sermayemizi uluslararası alanda doğrudan etki yaratan somut çıktılara dönüştürme kararlılığıyla hareket ediyoruz. Bu vizyon tesadüfen ya da masa başında ortaya çıkmış bir düşünce değildir. Yöneticilerimiz ve akademisyenlerimizle birlikte dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz temasların, yaptığımız uluslararası organizasyonların ve küresel ölçekte edindiğimiz derin tecrübe ve birikimin doğal bir sonucudur." diye konuştu.

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- "Dünyada emsali olmayan özgün bir buluşmaya imza atıyoruz"

Bilimsel yayıncılığın küresel kalbinin yeni dönemde Konya'da atacağını dile getiren Zorlu, şunları kaydetti:

"KAPS 2026 geliyor. 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde dev organizasyonu hayata geçiriyoruz. Konya Akademik Yayıncılık Zirvesi, bilimsel yayıncılık ekosistemini tüm boyutlarıyla kütüphanemizde bir araya getirecek. Bu nitelikte ve ölçekte bir akademik yayıncılık zirvesi ne Türkiye'de ne de dünyada henüz mevcut değildir. Doğrudan akademik yayıncılığı odağına alan, dünyada emsali olmayan özgün bir buluşmaya imza atıyoruz."

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu da toplantıda bir konuşma yaptı.