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        Konya-Ankara kara yolunda NATO Liderler Zirvesi kapsamında denetimler artırıldı

        Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesi Konya-Ankara kara yolunda denetimler sıklaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 11:49 Güncelleme:
        Konya-Ankara kara yolunda NATO Liderler Zirvesi kapsamında denetimler artırıldı

        Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesi Konya-Ankara kara yolunda denetimler sıklaştırıldı.


        Konya-Ankara kara yolu Kulu ilçesinde oluşturulan kontrol noktasında, rutin trafik denetimlerine ek ilave güvenlik tedbirleri alındı.

        Güvenlik güçleri, uygulama noktasında kimlik kontrollerinin yanı sıra bazı araçlarda da detaylı incelemelerde bulunuyor.

        Ankara'ya yönünde denetimlerin zirve süresince aralıksız devam edeceği belirtildi.

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