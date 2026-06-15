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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, KOSKİ yatırımlarını anlattı

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen yatırımları ve yürütülen projeleri değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 14:51 Güncelleme:
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, KOSKİ yatırımlarını anlattı

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen yatırımları ve yürütülen projeleri değerlendirdi.


        Altay, Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'n de düzenlediği KOSKİ Yatırım Bilgilendirme Toplantısı'nda, Konya'nın kadim bir medeniyetin omuzlarında yükselen, toprağı kadar suyunu da önemli emanet kabul ettiklerini bir şehir olduğunu söyledi.

        Konya'ya hizmeti, görünenin ötesinde görünmeyenin yani yerin altındaki hayat damarlarının da güçlendirilmesi olarak gördüklerinin altını çizen Altay, şunları kaydetti:


        "Biliyoruz ki bir şehrin huzuru, evlerde akan temiz suyla, sokakların altında sessizce işleyen sağlam altyapıyla başlar. İşte bizler de KOSKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesinde şehrinizin bugününü yönetirken yarınını da inşa eden bir anlayışla çalışıyoruz. Şehrinizin 31 ilçesinde yürüttüğümüz her proje günü kurtarmaktan ziyade geleceği inşa eden, planlayan ve yöneten bir iradenin eseridir. İçme suyundan kanalizasyona, çevreden su tasarrufuna, dijital takipten enerji verimliliğine kadar attığımız her adım Konya'mızın kaynaklarını koruyan, çevreyi gözeten, hizmeti akılla ve teknolojiyle büyüten bir vizyonun parçasıdır. Bugün burada anlatacağımız çalışmalar sadece kilometrelerle ölçülen hatlardan ve tesislerden ibaret değildir. Aynı zamanda çocuklarımızın yarınlarına bırakacağımız Konya'ya yakışır bir medeniyet standardıdır."

        Belediye olarak Konya'nın su güvenliğini daha da güçlendirmek ve altyapısını geleceğe hazır tutmak için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Altay, şöyle devam etti:

        "Geçtiğimiz hafta Bozkır'da Grup Suyu projemizin açılışını gerçekleştirdik. Bozkır Grup Suyu projemiz kapsamında 1. ve 2. etapta toplam 90 kilometre su şebekesi inşa ettik. Bozkır merkez ve 22 mahallemizi bu önemli hizmetle böylece buluşturmuş olduk. Toplam 425 milyon liralık yatırımın Bozkır'ımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Yine geçtiğimiz hafta Ahırlı ve Yalıhüyük'ün içme suyu sorununu çözecek 290 milyon lira maliyetli Suğla İçme Suyu İsale Hattı başlangıç dönemini hep birlikte gerçekleştirdik."

        Küresel iklim değişikliğinin tüm insanlığı etkileyen en önemli meselelerden biri olduğuna değinen Altay, "Özellikle Konya olarak bu hususta çok büyük tehditlerle karşı karşıya olduğumuzu defalarca ilettik. Bizler de bu tehdidin etkilerini azaltmak için Belediyemiz bünyesinde çok sayıda önemli projeyi hayata geçiriyoruz. İklim değişikliği ile birlikte kuraklık riski, şehrimizin tarımını, su kaynaklarını ve günlük hayatını doğrudan tehdit ediyor. Bu nedenle suyumuzu koruyan, tasarrufu büyüten, kaynaklarımızı güçlendiren tedbirleri önceden almaya çalışıyoruz. Şehrimizde şu anda su temin ettiğimiz 3 barajımız var. Bunlardan biri Altınapa Barajı, diğerleri Bozkır ve Bağbaşı barajları. Altınapa Barajı'nın şu anki doluluk oranı yüzde 70, Bozkır Barajı'nın yüzde 50, Bağbaşı Barajı'nın ise sadece yüzde 22. Özellikle geçtiğimiz yaz bu oranların çok daha düşük seviyelerde olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Bizler de bu durumu önceden görerek harekete geçtik ve şehrimizi susuz bırakmamak için yeni su kaynakları ve grup suyu projelerini hayata geçirdik." değerlendirmesini yaptı.

        Hedeflerinin suyu kaynağından musluğa kadar akıllı sistemlerle izlemek, yönetmek ve korumak olduğunu söyleyen Altay, şunları kaydetti:

        "KOSKİ Genel Müdürlüğümüzün Hatay'da yaptığı örnek çalışmalar sonrası AFAD tarafından verilen yeni bir görevden de bahsetmek istiyorum. KOSKİ'mizin o zor süreçte Hatay'da yaptığı her hat onarımı, her su temini, her altyapı müdahalesi Hatay'ın yeniden ayağa kalkma iradesine verilen bir destek, 'yalnız değilsiniz' sözünün sahadaki karşılığı oldu. Ekiplerimiz depremin hemen sonrasında Hatay'a ulaşan hızlı şekilde tüm altyapı sorunları için çözüm üretti. Bu da tüm Türkiye'de takdir topladı. Bugün ise KOSKİ Genel Müdürlüğümüz olası Marmara depremine yönelik hazırlıklar kapsamında önemli bir sorumluluk üstlendi. Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde afet yönetimini daha etkin hale getirmek amacıyla İstanbul, altı stratejik bölgeye ayrıldı. Bu planlama kapsamında Konya'mız İzmir, Samsun ve Antalya ile birlikte ikinci bölge destek ili olarak görevlendirilmiş oldu. Yapılan planlamaya göre Koski Genel Müdürlüğümüz olası bir deprem sonrasında Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Güngören, Bağcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece, Esenler ve Başakşehir ilçelerinde su ve kanalizasyon altyapısına yönelik çalışmalarda görev alacak. Allah göstermesin ama olası bir afet sonrasında meydana gelebilecek altyapı hasarlarına ekiplerimiz müdahale edecekler."

        Altay, 31 ilçede 2025 yılında başlanan, tamamlanan ve devam eden toplam KOSKİ yatırım bedelinin 4 milyar lira olduğunu, göreve geldikleri 2018 yılından bugüne ise bu rakamın 27 milyar 662 milyon lira olarak gerçekleştirdiğini bildirdi, tüm imkanlarla şehri çok daha güçlü yarınlara taşımaya hep birlikte devam edeceklerini vurguladı.



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