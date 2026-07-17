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        Konya Büyükşehir İtfaiyesi, JOIFF akreditasyonu aldı

        Konya Büyükşehir İtfaiyesi, The International Organisation for Industrial Emergency Services Management (JOIFF) akreditasyonu almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 15:19 Güncelleme:
        Konya Büyükşehir İtfaiyesi, JOIFF akreditasyonu aldı

        Konya Büyükşehir İtfaiyesi, The International Organisation for Industrial Emergency Services Management (JOIFF) akreditasyonu almaya hak kazandı.

        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, JOIFF akreditasyonunun eğitim merkezinin altyapı, müfredat, eğitmen kalitesi ve güvenlik standartlarının uluslararası düzeyde olduğunu tescilleyen belge olduğu aktarıldı.

        Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye olarak her alanda örnek uygulamaları hayata geçirdiklerine değindi.

        Altay, Sanayi İtfaiye Merkezi'nin arkasında oluşturulan Uluslararası Endüstriyel Yangınlara Müdahale Eğitim Merkezi'nde çeşitli başlıklarda eğitim verilebileceğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Endüstriyel acil durumlara hazırlık ve müdahale alanında uluslararası akreditasyon sağlayan JOIFF tarafından hem Türkiye'de hem de dünyada akredite edilen ilk belediye olduk. Böylece özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 57 ülkeye burada itfaiye eğitimleri verebileceğiz. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyemiz, öncelikle kendi personelimize endüstriyel yangınlara nasıl müdahale edileceği konusunda eğitimler verecek. Daha sonra ulusal ve uluslararası kurumlardaki itfaiyecilerimize de burada eğitim vermiş olacağız. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

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