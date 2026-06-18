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        Konya Genç Kalemler Okul Dergileri Fuarı başladı

        Konya'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Genç Kalemler Okul Dergileri Fuarı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 12:47 Güncelleme:
        Konya Genç Kalemler Okul Dergileri Fuarı başladı

        Konya'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Genç Kalemler Okul Dergileri Fuarı düzenlendi.

        Dergi kültürünü yaşatma, genç yazarları destekleme ve öğrencilerin akademik-kültürel üretimlerinin görünür olması amaçlanan Mevlana Kültür Merkezi'ndeki fuarda, çeşitli okulların yayımladığı dergiler stantlarda tanıtıldı.

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelerek, üç kategoride finale kalma başarısı gösteren öğrencilerin makalelerinin, gençlerin düşünce, öğrenme kapasitesi ve araştırma azmi adına umut verici olduğunu söyledi.

        Gençlerin dünyada yaşanan gelişmelere duyarsız kalmadığını, yaşadıkları çağın gereksinimleri üzerine düşündüklerini ve sorumluluk üstlenme iradesi gösterdiklerini belirten Demirli, "İşte bizim eğitim anlayışımızda, evlatlarımızda filizlendirmek istediğimiz köklü şahsiyet vizyonu da tam olarak bu tabloda karşılık bulmaktadır." dedi.

        Bugün Kudüs üzerine düşünmenin aynı zamanda Filistin üzerine düşünmeyi de zaruri kıldığını anlatan Demirli, Kudüs ve Filistin meselesinin insanlık onurunu, hakkaniyeti ve hukukun değerini yeniden hatırlattığını, adaletin güce göre şekillendiği bir dünya düzeninin insanlığa huzur getirmeyeceğini dile getirdi.

        - "Sizler bu yarışmaya katılarak kıymetli bir gayret sarf ettiniz"

        Demirli, dünyada yaşanan bu hadiseler karşısında açık bir dille hakikati savunabilmenin büyük bir kıymet taşıdığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Bugün ihtiyaç duyduğumuz şey, olayları doğru okuyabilen, hakkaniyet duygusunu koruyabilen ve vicdanı muhafaza ederek söz söyleyebilen sizin gibi gençlerdir. Bir konuya ulaşmak, kaynakları araştırmak, elde edilen bilgileri özümsemek ve bunları düşünsel bir bütünlük içerisinde ifade etmek, ciddi bir emek ister. Sizler bu yarışmaya katılarak kıymetli bir gayret sarf ettiniz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile hayata geçirdiğimiz eğitim anlayışının merkezinde de akademik emekle ahlaki mesuliyeti birleştiren bütüncül bir yaklaşım yer almaktadır. Bizler bilgiye erişen, bilgiyi anlamlandıran, muhakeme eden, adalet duygusunu koruyan ve sahip olduğu birikimi insanlığın hayrına kullanabilen nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yarışmaya katılan tüm öğrencileri onları yetiştiren aileleri ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor, finale kalma başarısı gösteren öğrencileri ayrıca kutluyorum."

        Konuşmaların ardından Demirli, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve beraberindeki heyet, fuar kapsamında açılan stantları gezdi, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

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