Konya merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 21 zanlı yakalandı

Konya merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ üyelerine yönelik soruşturmaları kapsamında terör örgütünün güncel yapılanması ve askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 21 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya, Aksaray, Ankara, Kırıkkale, Hatay, Adana, Gümüşhane ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.