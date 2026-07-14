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        Konya merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 21 zanlı yakalandı

        Konya merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Konya merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 21 zanlı yakalandı

        Konya merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.


        Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ üyelerine yönelik soruşturmaları kapsamında terör örgütünün güncel yapılanması ve askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 21 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        Konya, Aksaray, Ankara, Kırıkkale, Hatay, Adana, Gümüşhane ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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