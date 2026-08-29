Konya'da 30 Ağustos 2. Zafer Koşusu yapıldı

Konya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 30 Ağustos 2. Zafer Koşusu düzenlendi.

Karatay Belediyesi ve Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen koşuda, 400 sporcu 8 kategoride yarıştı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Şehir Parkı'nda düzenlenen koşu öncesi yaptığı konuşmada, sporcularla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Karatay Belediyesi olarak farklı branşlardaki spor faaliyetlerini desteklediklerini belirten Kılca, şunları kaydetti:

"Sporun her aşamasında çocuklarımıza, gençlerimize destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Yaz Spor Okullarında 12 branşta, 4 bine yakın çocuğumuza yaz tatilinde spor yaptırdık. Okullar açılacak. Karatay'da 90 bine yakın öğrencimiz var. Tüm okullarımızda ve yaş kategorilerimizde turnuvalar yapmaya ve onlara sporu sevdirmeye devam edeceğiz."

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Koşuda dereceye giren sporculara Başkan Kılca ile Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar tarafından kupaları verildi.

Program, hatıra fotoğrafı çektirilmesiye sona erdi.