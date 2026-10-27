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        Konya'da 7,8 milyonluk altın dolandırıcılığı şüphelisi tutuklandı

        Konya'da polis yalanıyla vatandaştan 1 kilo 200 gram altın alan şüpheli, altınları bozdurmak için gittiği kuyumcuda yakalandı. Yaklaşık 7 milyon 800 bin lira değerindeki altınların tamamı ele geçirilerek sahibine teslim edilirken, şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 09:40 Güncelleme:
        Konya'da 7,8 milyonluk altın dolandırıcılığı şüphelisi tutuklandı

        Konya'da polis yalanıyla vatandaştan 1 kilo 200 gram altın alan şüpheli, altınları bozdurmak için gittiği kuyumcuda yakalandı. Yaklaşık 7 milyon 800 bin lira değerindeki altınların tamamı ele geçirilerek sahibine teslim edilirken, şüpheli tutuklandı.

        Edinilen bilgiye göre, Konya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini polis veya savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmaya çalışan ve "eldenci" olarak tabir edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar neticesinde, bir vatandaşa ait 1 kilo 200 gram altını aldığı belirlenen şüpheli takibe alındı. Altınları bozdurmak amacıyla kuyumcuya giden şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon 800 bin lira olduğu belirtilen altınların tamamına el konularak sahibine teslim edildi.

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        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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