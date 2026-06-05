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        Konya'da 70 yaşındaki kadının öldürülmesiyle ilgili komşusu gözaltına alındı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde 70 yaşındaki komşusunu bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 15:06 Güncelleme:
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        Konya'da 70 yaşındaki kadının öldürülmesiyle ilgili komşusu gözaltına alındı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde 70 yaşındaki komşusunu bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

        Yunuslu Mahallesi'nde yalnız yaşayan N.Ş, ölü bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası kadının komşusu A.G'yi (40), saklandığı evde yakaladı.

        Evdeki aramada bir miktar para ve cinayette kullanıldığı değerlendirilen bıçak ele geçirildi.

        Zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.



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