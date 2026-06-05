Konya'da 70 yaşındaki kadının öldürülmesiyle ilgili komşusu gözaltına alındı

Konya'nın Ereğli ilçesinde 70 yaşındaki komşusunu bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı. Yunuslu Mahallesi'nde yalnız yaşayan N.Ş, ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası kadının komşusu A.G'yi (40), saklandığı evde yakaladı. Evdeki aramada bir miktar para ve cinayette kullanıldığı değerlendirilen bıçak ele geçirildi. Zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.