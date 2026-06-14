Konya'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seydişehir'e uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yolda durdurulan otomobilin vites körüğünde, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü A.Ş, K.D. ve Y.N. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan A.Ş ile Y.N. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, K.D. ise serbest bırakıldı.

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