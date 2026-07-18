Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya'da Bisiklet Oryantiringi etkinliği yapılacak

        Konya'da Bisiklet Oryantiringi etkinliği yapılacak

        Konya'da doğa ve spor tutkunları için Bisiklet Oryantiringi etkinliği düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 15:01 Güncelleme:
        Konya'da Bisiklet Oryantiringi etkinliği yapılacak

        Konya'da doğa ve spor tutkunları için Bisiklet Oryantiringi etkinliği düzenlenecek.

        Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Konya'nın bisiklet kültürünü geliştirmek ve vatandaşları aktif yaşama teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilecek organizasyonun Tavus Baba Piknik Alanı'nda düzenleneceği aktarıldı.

        İki kategoride 14-20 yaş ve 20 yaş üzeri olmak üzere düzenlenecek bisiklet etkinliğinde, katılımcıların hem sürüş becerilerini hem de yön bulma yeteneklerini sergileyecekleri belirtilen açıklamada, kayıtların 20-24 Temmuz'da alınacağı, etkinliğin ise 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirileceği duyuruldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        ABD ve İran arasındaki çatışmalar Körfez'e sıçradı
        ABD ve İran arasındaki çatışmalar Körfez'e sıçradı
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        "Sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 92'si barınaklarda"
        "Sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 92'si barınaklarda"
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        17 günde 33 milyon ambalaj
        17 günde 33 milyon ambalaj
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Sapanca Gölü'nde görülen 'pamuksu' maddenin sırrı çözüldü
        Sapanca Gölü'nde görülen 'pamuksu' maddenin sırrı çözüldü
        Havlulu önlem
        Havlulu önlem
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Suda hünerlerini sergiledi
        Suda hünerlerini sergiledi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yangın ünlülerin evine ulaştı
        Yangın ünlülerin evine ulaştı
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        Hiç pembe kar gördünüz mü?
        Hiç pembe kar gördünüz mü?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 11'inci durağı Konya oldu
        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 11'inci durağı Konya oldu
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Konya Kültür Yolu Festivali'nin aç...
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Konya Kültür Yolu Festivali'nin aç...
        Konya Valiliği hububat yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı
        Konya Valiliği hububat yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Hizmet-İş Konya 1 No'lu Şubesi Genel Kurulu'nd...
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Hizmet-İş Konya 1 No'lu Şubesi Genel Kurulu'nd...
        Başkan Arslan: "Hak-İş'in değerleriyle sendikacılık yapmayı daha da güçlend...
        Başkan Arslan: "Hak-İş'in değerleriyle sendikacılık yapmayı daha da güçlend...
        Palyatif bakım merkezinde 500 gün kalan yaşlı kadın taburcu edildi
        Palyatif bakım merkezinde 500 gün kalan yaşlı kadın taburcu edildi