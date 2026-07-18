Konya'da Bisiklet Oryantiringi etkinliği yapılacak

Konya'da doğa ve spor tutkunları için Bisiklet Oryantiringi etkinliği düzenlenecek.



Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Konya'nın bisiklet kültürünü geliştirmek ve vatandaşları aktif yaşama teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilecek organizasyonun Tavus Baba Piknik Alanı'nda düzenleneceği aktarıldı.



İki kategoride 14-20 yaş ve 20 yaş üzeri olmak üzere düzenlenecek bisiklet etkinliğinde, katılımcıların hem sürüş becerilerini hem de yön bulma yeteneklerini sergileyecekleri belirtilen açıklamada, kayıtların 20-24 Temmuz'da alınacağı, etkinliğin ise 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirileceği duyuruldu.

