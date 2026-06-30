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        Konya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Konya'nın Doğanhisar ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 22:53 Güncelleme:
        Konya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Konya'nın Doğanhisar ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ramazan Korkmaz idaresindeki traktör, Baş Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ve eşi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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