Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya'da eşini öldüren sanığın yargılanması sürüyor

        Konya'da eşini öldüren sanığın yargılanması sürüyor

        Konya'da alışveriş için dışarı çıkmak üzere olan eşiyle kredi kartını kullanıma kapattığı için tartışıp, bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 11:57 Güncelleme:
        Konya'da eşini öldüren sanığın yargılanması sürüyor

        Konya'da alışveriş için dışarı çıkmak üzere olan eşiyle kredi kartını kullanıma kapattığı için tartışıp, bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık İzzet Ö. ile maktul Nurhan Ö'nün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Mahkemede tanık olarak dinlenen sanığın annesi Ayşe Ö, ikili arasında hep geçimsizlik olduğunu söyledi.

        Söz verilen sanık İzzet Ö, olay nedeniyle pişman olduğunu öne sürdü.

        Maktulün ailesiyle anlaşamadıklarını belirten İzzet Ö, "Eşim geri gelmeyecek. Biz severek evlendik. Bir yanlışım tüm doğruları götürdü." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        İzzet Ö. (42), merkez Karatay ilçesi Araplar Mahallesi'ndeki evde, geçen yıl 25 Mayıs 2025'te tartıştığı eşi Nurhan Ö'yü (41) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Sanık hakkında hazırlanan iddianamede, "Eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

        İddianamede, olay günü sanığın, çocuğuyla alışverişe gitmeye hazırlanan eşi Nurhan Ö'ye kredi kartını kullanıma kapattığını bildirmesi üzerine aralarında tartışma çıktığı aktarılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran ile ikinci aşamaya geçiyoruz
        Trump: İran ile ikinci aşamaya geçiyoruz
        Netanyahu Trump'ın talimatıyla durduruldu
        Netanyahu Trump'ın talimatıyla durduruldu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Görüntüsü ortaya çıktı... Taksiciyi öldüren yumruk!
        Görüntüsü ortaya çıktı... Taksiciyi öldüren yumruk!
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Lastik ithalatına damping soruşturması
        Lastik ithalatına damping soruşturması
        Dünya tıp tarihine geçtiler! Aynı anda 16 ameliyat: İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil
        Dünya tıp tarihine geçtiler! Aynı anda 16 ameliyat: İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil
        Konut fiyatlarındaki reel düşüş hızlandı
        Konut fiyatlarındaki reel düşüş hızlandı
        Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı
        Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı
        Eşi araçta bekliyordu... Pastane çıkışı kurşun yağmuru!
        Eşi araçta bekliyordu... Pastane çıkışı kurşun yağmuru!
        Hatay'da park kavgasında katile istenen ceza belli oldu
        Hatay'da park kavgasında katile istenen ceza belli oldu
        Bar çalışanı kadınla mekandan çıkmak isteyen uzman çavuş 2 kişiyi vurdu!
        Bar çalışanı kadınla mekandan çıkmak isteyen uzman çavuş 2 kişiyi vurdu!
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası
        Piknik romantizmi
        Piknik romantizmi
        Adıyaman'ın sıra dışı köyü!
        Adıyaman'ın sıra dışı köyü!
        Yunanistan'da aşk tatili
        Yunanistan'da aşk tatili

        Benzer Haberler

        Konya'da iş dünyası ile öğrencileri buluşturacak fuar kapılarını açtı
        Konya'da iş dünyası ile öğrencileri buluşturacak fuar kapılarını açtı
        Üniversite öğrencilerinin geliştirdiği su altı aracı, Çin'de düzenlenen ulu...
        Üniversite öğrencilerinin geliştirdiği su altı aracı, Çin'de düzenlenen ulu...
        Akşehir kirazında 'rekolte' sevinci
        Akşehir kirazında 'rekolte' sevinci
        Türkiye'ye örnek tesis Karatay'da hizmete açıldı 231 milyon TL'lik dev yatı...
        Türkiye'ye örnek tesis Karatay'da hizmete açıldı 231 milyon TL'lik dev yatı...
        Kolay kazanç vaadiyle IBAN kiralama tuzağına dikkat
        Kolay kazanç vaadiyle IBAN kiralama tuzağına dikkat
        Kontrolden çıkan kamyon markete girdi: 1 ağır yaralı
        Kontrolden çıkan kamyon markete girdi: 1 ağır yaralı