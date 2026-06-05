Konya'da eşini tabancayla ağır yaralayan kişi intihar etti

Konya'nın Karatay ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki karısını tabancayla ağır yaraladıktan sonra intihar etti.



Emirgazi Mahallesi Hilal Caddesi'ndeki evinden çıkan Y.S. (50), boşanma aşamasındaki kocası A.S'nin (64) silahlı saldırısına uğradı.



Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan kadın, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis ekipleri, olay yerinden otomobiliyle kaçtığını tespit ettikleri A.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.



Şüpheli, Konya-Aksaray kara yolunda otomobiliyle seyir halindeyken polise yakalanacağını anlayınca aynı silahla intihar girişiminde bulundu.



Ağır yaralı olarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan A.S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

