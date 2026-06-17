Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. B.K. idaresindeki 34 DD 435 plakalı otomobil, İstasyon Mahallesi Nasreddin Hoca Caddesi'nde S.K. yönetimindeki 42 U 1025 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile Y.K. (6) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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