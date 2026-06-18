Konya'da izinsiz kazı yapılan kuyuda 2 kişi öldü

Konya'nın Meram ilçesinde, izinsiz kazılan kuyuda hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi AFAD ekiplerince çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kızılören Mahallesi Mordor Kalesi mevkisinde, izinsiz kazılan 10 metrelik kuyuda, henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişinin cesedinin olduğu tespit edildi. Bölgeye, AFAD, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yürütülen çalışmayla kuyudan çıkarılan cesetler, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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