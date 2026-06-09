Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 5 kişi yaralandı

        Konya'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 5 kişi yaralandı

        Konya'nın Yunak ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 01:05 Güncelleme:
        Konya'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 5 kişi yaralandı

        Konya'nın Yunak ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.


        Yunak'ın Beşışıklı Mahallesi'nde Tekin A. yönetimindeki 34 BDP 237 plakalı kamyonet ile Kerim Gündağ'ın (41) kullandığı 42 AIY 672 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Gündağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.


        Kazada yaralanan sürücü Tekin A. ile kamyonette bulunan 4 kişi, ambulanslarla Yunak Devlet Hastanesi ve Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı
        18 yıl sonra gizem çözüldü
        18 yıl sonra gizem çözüldü
        Kılıçdaroğlu: Kurultay sürecini başlatıyoruz
        Kılıçdaroğlu: Kurultay sürecini başlatıyoruz
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        Metrobüste başlayan tartışma ölümle bitti!
        Metrobüste başlayan tartışma ölümle bitti!
        Donald Trump'tan Binyamin Netanyahu'ya uyarı
        Donald Trump'tan Binyamin Netanyahu'ya uyarı
        Almanya ile Fransa savaş uçağı projesini iptal etti
        Almanya ile Fransa savaş uçağı projesini iptal etti
        Şi Cinping, Kim Jong Un ile görüştü
        Şi Cinping, Kim Jong Un ile görüştü
        Bakan Fidan: Barış çabası sürdürülmeli
        Bakan Fidan: Barış çabası sürdürülmeli
        Mayıs'ta 4606 kişi tutuklandı
        Mayıs'ta 4606 kişi tutuklandı
        İşte Dünya Kupası'nın 'kardeşleri'
        İşte Dünya Kupası'nın 'kardeşleri'
        Ticaret Bakanlığı'ndan çok sert 'servis ücreti' uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan çok sert 'servis ücreti' uyarısı
        Perez kazandı, Mourinho dönüyor!
        Perez kazandı, Mourinho dönüyor!
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        Aşıkların Bodrum kaçamağı
        Aşıkların Bodrum kaçamağı
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Yarışın ünlü seyircileri
        Yarışın ünlü seyircileri
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!

        Benzer Haberler

        Konya'da trafik kazası: 2 yaralı
        Konya'da trafik kazası: 2 yaralı
        Konya'daki yangında itfaiye eri şehit oldu
        Konya'daki yangında itfaiye eri şehit oldu
        Konya'da yatak fabrikasında yangın; 1 itfaiye eri şehit oldu (2)
        Konya'da yatak fabrikasında yangın; 1 itfaiye eri şehit oldu (2)
        Konya'da yatak fabrikasında yangın; 1 itfaiye eri yaralandı
        Konya'da yatak fabrikasında yangın; 1 itfaiye eri yaralandı
        Mobilya fabrikasındaki yangın korkuttu Konya'da bir fabrikada çıkan yangın...
        Mobilya fabrikasındaki yangın korkuttu Konya'da bir fabrikada çıkan yangın...
        Komşusunu 60 bin TL için öldürmüş
        Komşusunu 60 bin TL için öldürmüş